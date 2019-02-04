中六生涉攜TATP回校提堂還押　辯方：被告好奇多於想炸學校 (13:35)

中六生黎文光（18歲）今日身穿校服到庭，他被控一項管有爆炸品，指稱他於今年11月27日明知而管有、保管或控制爆炸品，即三過氧化三丙酮（TATP)。

據悉，當日早上8時許，被告聲稱帶有化學物回校；至近中午，課室剩下6名同學，被告聲稱他帶的錫紙內包有TATP。警方爆炸品處理課遂到校，確認其為TATP，並當場將其稀釋。

據悉，校方當日得悉有同學帶有TATP後，通報警方的註校聯絡主任。

辯方呈上由校長和註校社工撰寫的信件，稱被告循規蹈矩，喜歡上學。辯方說，涉案的TATP只有0.5克，效果如同炮仗，強調被告是「好奇嘅中學生多於想搵炸藥炸學校嘅學生」。

案件押後至1月24日，予警方作進一步調查，包括檢驗檢獲的爆炸品及被告手提電話，和索取專家報告。

今約40人到庭旁聽，包括被告母親、學校副校長和註冊社工，亦有身穿校服的同學。與被告同班多年的謝同學在庭外表示，被告選讀資訊及通訊科技和綜合科學科，掌握日語，原計劃文憑試後赴日留學。葉同學另說，被告的師生關係親近，會視老師為朋友甚或父母。

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