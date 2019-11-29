兩度強姦酒醉女子　裝修工判囚5年被官斥可恥 (13:20)

被告黃曉昇（30歲）早前承認一項強姦罪。事主創傷報告指出，她對事件有陰影，感自責及羞愧，並做出逃避的行為。辯方求情稱，本案不涉及暴力，事主沒有受傷，望法庭輕判。

法官判刑時表示，本案被告趁事主飲醉後，帶她回家強姦，直斥「非常可恥」，當中涉及兩度沒有使用安全套性交，更在體內射精，幸好事主沒有懷孕及染上性病。雖事主創傷報告指出，她聲稱自己克服心理陰影，心理學家才判斷她不需要輔導，但能否自我克服仍是未知之數，終判被告監禁5年。

控方案情透露，事主X於2017年10月22日凌晨與朋友一起到蘭桂坊夜店消遣，X飲了很多酒，感到暈眩且嘔吐，及後被兩名男子帶離夜店。X當時醉酒及沒有意識，只記得被告最後帶她上的士，下一個「畫面」已經在牀上。X躺在牀上欲嘔吐，反遭被告喝斥，之後更非禮她私處。X阻止不果，先後被強姦兩次。經DNA鑑證，在X體內發現有屬於被告精液。

被告在警誡下透露，他因認識X的一名朋友而與X相識，兩人在案發日在夜店相遇，之後他帶X離開。

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