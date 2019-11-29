鍾國斌：人權法案如金剛箍　批港府游說失敗須負最大責任 (11:12)

鍾國斌表示，他兩個月前曾向特首林鄭月娥建議派員到美國游說，她當時回應稱香港在華盛頓有經貿辦事處，「佢哋做緊嘢㗎喇」。經貿辦事處主住早前回港匯報稱已約見包括議員在內等200至300人，但《法案》仍然獲得通過，他認為特區政府在處理此事上的方法失敗。

鍾國斌認為，《法案》影響最大的是美國國務卿每年檢視香港情況，可能影響《香港政策法》，從而影響香港的特殊地位和獨立關稅區，惟美國每年在香港賺取300多億美元，相信美方未來兩三年未必有任何改動，以免影響美商在港利益。

商務及經濟發展局長邱騰華回應《法案》通過時說，香港獨立關稅區的地位是由《基本法》所賦予，鍾國斌指出，香港作為細小城市，面對美國沒有議價能力，獨立關稅區需要美方合作、配合才有用，認為邱騰華的說法是「自我感覺太良好」。

對於其他國家會否跟隨美國立法制裁香港，鍾國斌引禁用華為5G設備為例說，並非所有西方國家都會跟隨美國的做法，批評香港眾志相信美國總統特朗普簽署《法案》後會帶來骨牌效應的想法天真，認為其他西方國家只會顧及自己利益。

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