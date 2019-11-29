【11．29理大】警方消防撤離理大　暢運道解封 (12:29)

理大稱修復需時 籲公眾勿進校園

【12:21】理大發聲明稱，消防及相關的政府部門已於今早完成清除危險品的程序，警方亦已宣布解封校園。由於目前校園情況仍存在不安全因素，而且清理、盤點及修復工作需時，故校園仍需關閉，只限校方授權的人進入，直至另行通告為止。

理大接收校園後，會即時進行盤點和全面的環境及安全評估工作，呼籲學校師生、職員及公眾人士在此期間，不要進入校園，希望各界諒解。

【12:02】理大外的暢運道解封。

【11:32】警方、消防撤離校園。理大附近道路暫時仍未解封，校長滕錦光等管理層下午2時將入校園巡視。

【11:16】早上約11時，警方運走最後一批在理大校園檢獲的危險品。警員和消防已先後離開校園。

【10:37】警員陸續離開理大，並運走在校園檢獲的危險品。

【10:28】警務處助理處長（行動）周一鳴上午10時見記者，他表示安全小組在理大的工作已完成，預計運走今早檢走的所有危險品後，中午前可將校園交還給校方。

周一鳴稱，今早派出約100名警員到理大，共檢獲280支汽油彈、318罐卡式石油氣、28桶化學品及不同種類攻擊性武器；今早沒在理大拘捕人。

【09:16】理大副校長（學生事務）楊立偉等教職員亦在場。楊立偉表示，今日預期處理危險品後，校園可以解封，由於校園有不同程度損毁，校方已準備人手進行善後工作。

早上約8時，有組織罪案及三合會調查科警員分成多個小隊，在校園各處蒐證，檢走大量汽油彈、化學品、玻璃樽和鐵罐等。

圖輯：紅樓樓空 留守留痕