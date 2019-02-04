醫生投稿《刺血針》轟警拘醫護違人道主義　政府：假扮急救員或記者逃走是暴徒常用手法 (22:26)

政府發言人表示，文德麟本月17日到達理大時，「暴力示威和暴動」已在理大校園等地持續5日，當時「暴徒及激進示威者已控制校園及附近範圍」，縱火、偷取理大實驗室化學品製造汽油彈及運出校園等，情況非常危險及不穩定，對公眾構成嚴重威脅。其間「暴徒」與傳媒及急救人員等逗留在校園的人，「多次被要求並給予機會和平離開校園」，但仍有不少人留守，當晚大批人離開校園並全部被拘留。

政府續稱，「假扮急救人員或記者以逃避拘留或拘捕是暴徒常用手法」，由於本月17日晚上有大批人離開理大校園，且情況混亂，警方曾拘留聲稱是急救人員或記者的人士以確認身分，無法提供證明者被捕。被捕者包括12人自稱急救人員，但未具相關急救資格，亦非在任何醫療機構工作；另有7人聲稱是記者但未能提供有效證明。

政府發言人表示，文德麟承認警方曾建議救護人員進入事發現場，但示威者因擔心被捕而拒絕建議。至18日上午，警方開始安排香港紅十字會志願醫療團隊進入理大校園，醫療團當日下午2時抵達現場提供急救服務，救援工作「沒有受到延誤或時間限制」，紅十字會亦稱急救團隊無受延誤、阻撓或不禮貌對待。

另外，公立醫院各急症室於19日上午，從理大校園接收約80名傷者，但至當日中午現場仍有大量傷者，醫管局緊急醫療小組到場評估，最終安排約200名傷者送往12間公立醫院接受治療，大部分傷者情況穩定。

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