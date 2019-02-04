中學教師任DSE英文口試報到室主管　涉訛稱沒任教補習學校騙酬金 (20:55)

被告陳耀輝（40歲）為學位教師，案發時受僱於一間中學，教授高年級英文科；同時受僱於一間補習學校，擔任多項教學職務。他任教的中學於2018年5月由考評局安排作2018年文憑試英文科口試場地前，被告獲校方提名為其中一名口試報到室主管。

控罪指稱，被告涉於2018年3月19至4月19日期間，在交予考評局的回條上作虛假聲明，訛稱自己在補習學校沒有任何教學職務，並意圖詐騙，誘使考評局確定委任他為上述考試的報到室主管。被告涉因有關虛假聲明而獲得作為報到室主管的3780元酬金，並導致考評局蒙受不利。

考評局表示，由於案件已進入司法程序，局方不便評論案件細節。局方強調，十分重視公開考試的公正及保密，獲委任的考務人員須簽署保密協議，且不能參與任何可引致利益衝突的工作；與補習社人員或事務有連繫的教師，亦不應獲提名出任公開考試的監考工作。

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