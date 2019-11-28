聲援理大尖沙嘴集會　曾留守義務急救員見傷者頭殼打裂拒送院 (21:16)

其中一名義務急救員Alice在理大內留守了三日兩夜。她說，留守翌日水炮車到場，衝突升溫，有警員被箭射傷，當晚有不少急救員被捕。她指出，半年以來支援前線從未哭過，當晚一班急救員圍着一起哭，「唔知係唔係最後一晚」，但當他們看到學生都「奮戰到最後一刻」，他們亦決定支持學生到最後一刻，並寫定遺書給朋友及家人。

她又指出，當晚稍稍休息時被人拍醒，「見到好多學生變藍精靈」，很多人被水炮車的「藍水」射中，退到後方，急救員為他們冲洗後，「洗完又落番去打」，Alice指出，當時感覺「好心噏」，覺得不知道可為他們做些什麼，又感到很大無力感，「究竟幾時先完？」她一度想，自己「會唔會死係理大？」

她又分享了部分她在理大內看到傷者的傷勢，其中一個傷者被警棍打頭，頭部由頭頂裂開，一直裂至前額；另一個傷者打算衝開警察防線讓其他人逃走，回來後下巴受傷見骨。她說，看到這些傷勢「好震撼」，明知他們不肯送院，自己不知可做什麼。她反問「呢班學生做錯咩？犯法你就拉佢，點解要打到佢哋咁？」她離開理大後，收到留守者的消息指出，理大內有人有自殘傾向，有人傷口發炎，有約5至6個人開始有創傷後遺症。她質疑警方「拉佢哋真係咁重要？重要過佢哋身心靈健康？」

Alice指出，其後她和同伴以不同方式離開，有人從不同路徑逃走，有人被警方記低個人資料後經白車送院。她說，區議會選舉過去了，請大家不要忘記仍在留守的學生，已被保釋的學生，以及每一個為選舉出過力的人。

大會又播放聲帶，一名留守兩天的示威者說，理大內每個人都十分驚恐，眼神無助，有人哭至崩潰。他說，他離開時，因為無法帶走所有同伴離開而感到「於心有愧」，他離開後曾和同伴重返理大附近，看看有沒有路徑可讓留守者離開。

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