【中環感恩節集會】「勇武」示威者：身心俱疲　須思考新抗爭模式 (22:34)

【22:34】十多名防暴警乘警車到干諾道中近德忌利士街下車，步行至近畢打街停下，當中有警員持槍。遮打道聚集的人大多已散去。

【22:24】防暴警陸續登上警車離去。

【22:11】大批市民衝出遮打道，質疑警員包圍一名男子，大叫「放人」。

【22:05】防暴警在皇后像廣場隧道截查一名出席集會的年輕人，大批市民不滿，包圍警員。現場有穿白衣警員解釋，只是例行查身分證，如沒有其他事，會放該青年，該青年其後獲放行。

【21:55】大會發言人表示，集會目的是慶祝法案順利通過，並重新凝聚民間力量繼續抗爭。集會在晚上近10時結束，大會 估計約有10萬人參加。

區選前後示威行動稍息，有自言是勇武派的示威者稱「抗爭之心不死」。20多歲的K今晚蒙面及穿黑衣出席集會，他說，即使民主派在區選大勝也並不代表抗爭勝利，惟理大圍堵事件令前線手足「元氣大傷」，他說自己有參與校外「營救」行動，眼見多人因事件被捕或被圍困理大，他自己也感到身心俱疲。

K又說，「黎明行動」等堵路模式，政府已有辦法應對，「重施故技未必有效」，認為運動要思考新抗爭模式，如接下來由社福界帶頭在下月中舉行「三罷」行動，以經濟癱瘓模式要求港府回應五大訴求。

民間集會團隊發言人劉頴匡表示，民主派在區議會選舉大勝並非代表抗爭勝利，要透過更多和平集會及遊行，迫使政府回應五大訴求，否則街頭抗爭只會重新出現。

有份發起集會的大專學界國際事務代表團發言人張崑陽表示，已向美國國務院了解裁決標準，並制作名單，包括警隊、政府官員及建制派立法會議員。張崑陽認為，今次美國法案通過有示範作用，可激發其他國家關注，甚至仿效美國訂立相似法案，將聯絡英國、加拿大及澳洲的代表推動類似法案聲援香港。

集會上又播放多名美國政界人物發言，表達對港人的支持，包括多次就香港事態發言的美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue），他呼籲港人要在立法會選舉「再下一城」， 讓民主派重奪立法會的控制權。

【20:04】參加集會的市民塞滿愛丁堡廣場，大批人潮由皇后像廣場湧向通往愛丁堡廣場的隧道，現場所見不少人蒙面，另有多人手持美國國旗，附近暫未見警車佈防。

集會在晚上近7時半開始，主持帶領集會市民一同為反修例運動死傷者默禱。其後眾人一同高唱美國國歌。據了解，集會嘉賓包括負責提出《香港人權與民主法案》的美國參議員魯比奧，以及香港眾志秘書長黃之鋒。

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