警員記者摩擦惹關注　鄧炳強：盼局勢平定警免加班減躁動 (19:27)

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警方採取「剛柔並濟」的策略應對今次反修例風波，鄧炳強表示，理大事件中， 如有人犯法會依法處理，希望事件和平順利於周末前解決。警方消息人士則稱，事件有望明日解決，警方明日會召開記者會將交代最新進展。

談到裝配問題，鄧炳強認為目前的催淚煙、橡膠子彈及布袋彈有效驅趕示威者，能避免警員與「暴徒」直接交鋒，警方不時會檢討裝備，包括考慮比橡膠彈及布袋彈威力更大的木彈。美國國會通過〈保護香港法〉禁止出售武備給香港，鄧炳強認為對警方沒有影響，因為警方向來都是從不同地方，包括東歐、內地等入口武備。被問到美國總統特朗普簽署了香港人權法案，有可能制裁香港官員，鄧炳強表示對他個人來說完全沒影響，又認為美國與香港若因此切斷警務交流，受損的其實是美國。

市民關心大量的催淚煙會否為社區帶來二噁英，他拒絕透露催淚煙的成分，免被人知道「底牌」，又建議環保署應在社區抽樣檢驗，了解到底催淚煙抑或焚燒雜物會污染環境，以息市民疑慮。

支持設獨立檢討委員會

近日局勢平定下來，警方多次向集會批出不反對通知書，鄧炳強稱除非有很特殊的保安理由，如果局勢和緩，警方會繼續批出不反對通知書，因為示威集會始終是市民的權利。對於特首林鄭月娥計劃成立獨立檢討委員會，他個人表示支持，因委員會是對事不對人，是檢討今次風波的起因，並非處理警員的行動。

被問到有警員不時發表政治言論，甚至錯誤消息，鄧炳強不點名表示需要處理，並稱正在處理中。

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