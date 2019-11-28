醫管局稱嚴肅跟進被捕員工　公立醫療醫生協會：未定罪不應懲處 (19:35)

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醫管局人力資源部主管在信中指出，若員工在返回工作崗位時遇上交通困難，請盡快通知上司，院方會彈性處理並啟動應變機制調配人手。惟協會指出，有員工申訴雖已盡力卻未能返回工作崗位，最後被部門主管扣減年假。

醫管局認為，作為醫護人員，在任何情況下為傷病者提供治療便是對公眾利息的最大守護；恢復社會秩序、抵制暴力和杜絶蜚言這些政治工作並非我們的專長，亦有違局方一向秉持的政治中立。

但協會指出，局方多次以維持醫院秩序為由，批評員工於午膳時間舉行和平集會，卻漠視防暴警員持槍衝入急症室丶男性警員進入産房、大量警員註守病房和警方於醫院門前大量發射催淚彈對醫院秩序，員工、病人和家屬心理的影響。

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