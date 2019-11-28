黃定光確認新田購物城8月已結束　租戶繼續營業：沒收通知 (19:57)

新田購物城牽頭人黃定光回覆本報查詢表示，營運方於今年7月開會時認為難以經營下去，資金「填無可填」，故在8月初決定不再營運，準備把地皮交還給業主，現時正與業主交接中。他表示，整個購物城項目虧蝕約1.8億元，背後金主都為「老友記」並無怪責他，但他非常自責，「一擔心機放入去」卻「時不予我」。黃定光指出，交還土地時不會拆走購物城上蓋或其他地基建設，希望業主能以他們營運商場的經驗和資源脈絡，考慮繼續把購物城營運下去。恒地回覆查詢時指出，租客尚未交回土地；新地亦表示，完全無參與營運，着記者向營運公司查詢。

記者今午3時許到場，購物城大門有保安駐守，惟場內人流疏落。根據觀察，場內店舖多為餐廳及車行，另有零星時裝店及零食店，約五成店舖正在營業、約一成店舖正在裝修準備開業。

泰式流水蝦餐廳負責人、藝人姚亦澧表示，沒收過購物城結業通知，至今仍需向業主繳付租金及管理費。他早上曾向管理處查詢事件，職員表示不清楚，令他懷疑結業只是假消息。他又指出，沒聽過場地的營運者曾經轉手。

姚亦澧續指出，流水蝦餐廳於今年7月開業，營業額保持正數，至今已接近收支平衡。他表示，該餐廳是他在購物城開設的第四間店，他一年多前先後在場內開設時裝店、射箭用品店及派對場地，「見到呢度有機會、有得做」。他指出，到場的客人九成為香港人，不少是附近加州花園居民，每逢晚市及假日都有不少人流。

「飛不甩」零食店一名女員工同樣質疑結業是假消息，「之前都傳過好多次，但無次真」。她表示，現時老闆仍在入貨，為聖誕節做準備。她亦指，周末時購物城人流多，「就好似赤柱、西貢咁樣。」有驗車行職員表示，一直有新租戶搬入，「如果結業我都唔會喺度啦。」

而購物城facebook專頁，至本月16日仍有更新帖文，為場內一間冰室作宣傳。

對於仍有人繼續交租及營運，黃定光表示需時再去了解，指從不知有流水蝦餐廳在購物城內。