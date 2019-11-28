資助3.4萬長期病患額外兩次看私醫　醫管局盼紓冬季流感高峰壓力 (18:31)

增加特別酬金津貼鼓勵醫護加班

為提升冬季期間服務人手，醫管局從12月1日起，特別酬金計劃可以一小時起計算，並會以參加計劃員工本身職級的相應薪酬計算特別酬金，鼓勵資深醫護人員加班；從明年1月1日起，特別酬金計劃津貼金額會增加10%；從1月27日起，人手短缺較嚴重的急症室和普通科門診，以及夜間病房護士和支援職系人員，特別酬金計劃津貼金額會較往常增加20%。今年特別酬金計劃亦簡化文書申請程序，可透過手機程式登記參與和記錄工作時數。

為鼓勵私家醫生到急症室和普通科門診兼職提供服務，從明年1月1日起，兼職時薪會由約700多元增至約1000元。自選兼職招聘從12月起亦會由原本招聘醫生和護士，拓展至招聘放射師、物理治療師、視光師和醫務化驗師。

7億撥款加開900臨時病牀

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯指出，公立醫院服務量暫未見急升，預期第一輪冬季服務高峰期會在冬至左右來到，第二個高峰則在農曆新年前後，今年醫管局提早於12月開始預備冬季服務高峰期的各項措施，已預先向各個聯網分配7.32億元撥款準備，預計可按需要開設超過900張臨時病牀，應付即將到來的冬季服務高峰期。

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