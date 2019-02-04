警涉以偽冒上級簽名便箋探訪還押女犯　被告承認與女犯有「較親密的關係」 (18:08)

被告張嘉諾（43歲）報稱高級警員，被控兩項使用虛假文書罪，以及兩項管有虛假文書交替控罪。雙方承認事實指出，被告以其上司、高級督察何惠文簽署的便箋，分別於2017年1月11日、1月25日及11月24日到屯門大欖女懲教所，以公事探訪形式，與還押候審的哥倫比亞籍女子會面。有證據顯示，被告當日跟該女子同名的女線人會面。

被告指，他於1月9日以私人電腦準備探訪便箋，並交予何惠文簽署，惟不肯定是親手遞交或放於其案上，隨後已簽署的便箋放於自己案上。翌日，被告原同另一名偵緝沙展李志禮探監，惟還押編號有誤，未能探訪女線人。11日李休假未能探監，被告修改還押編號後交予何加簽，被告之後刪去李的名字及修改日期，自行再加簽。李志禮於1月21日建議再探訪女線人，24日被告準備便箋後放於何案上，隨後已簽署的便箋放於被告桌子。惟翌日李休假，被告自行探監。

該女子與被告於2007年相識，女子的母親於2017年離港時，將女兒的出生證明書、日記等交予被告。被告承認，曾持其出生證明書、攜同其女兒多次以私人探訪形式，探望該女子。控方質疑，該女子不是其線人，為其女朋友或情婦，被告強調「佢係我線人」，多次追問後，被告說「我承認處理感情有唔好嘅地方， 2016年11月聯絡多咗、接觸多咗，發展左較親密嘅關係」。

被告提供另一郵箱地址，接收該女子的信件，控方對此質疑，被告說，信件為私人性質，故不寄回公司，稱「我結咗婚，無理由寄畀我屋企」。案件押後至12月10日，控辯雙方結案陳辭。

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