【石棺藏屍案】向首被告追債不果反遭恐嚇「被跟蹤」　第三被告：感覺被軟禁 (17:02)

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（現年27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

張善恒表示，2015年11月搬入涉案單位，雖首被告曾言教他「搵快錢」，只叫過他偽造證書，但張善恒表明「唔識做」，亦不會作出傷人的非法行為，事件不了了之。他形容搬入單位後生活「糜爛」，終日吃喝玩樂，跟從首被告行程。其中一次，首被告帶張善恒參與聚會，入面全是黑社會成員，聲稱他們負責處理「delete record」名單，其後又聽過次被告「跟咗黑社會」。

張善恒稱，因早前應首被告要求向財務公司借貸，首被告沒有兌現承諾幫他還錢；加上早前日本旅行，首被告亦借了他的錢，他欲待首被告還債後才搬走。張善恒憶述，屢向首被告追債不果，反遭其「恐嚇」聲稱「好多人跟蹤你哋及家人」，勸他和小草出街要跟住首被告，「咁樣最保障你哋」。張善恒認為「跟蹤」是黑社會所為，故當時不敢單獨外出，「有種被軟禁嘅感覺」。

張善恒說，3名被告和事主於案發當年2月底在酒吧飲酒，次被告趁機在事主酒杯倒液體，但事主最後倒走杯內啤酒。次被告事後表示，「冧佢唔到，拎唔到錢」，並聲稱該迷魂水花費數千元。

張善恒憶述，首、次被告3月初曾要求他飲「橙色飲品」，其後他意識非常模糊，直至3月4日凌晨睡醒，感覺似是患重感冒，「內臟一嚿」。其後首被告及次被告帶他到觀塘，他們打算「老笠」事主，張當時只想外出食早餐。

張另提到，「There」會議開初「無咁瘋狂」，至2016年初「我哋覺得太假，成班人開始唔信佢（首被告）」。其後，首被告於案發日聲稱用Google Map找殺阿J後的埋屍地點，張善恒以為「佢妄想症發作」，故敷衍提議「石澳」。

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