男子被誤認便裝警遭私了　兩青年控襲擊罪　法官：施襲者蒙面如何被認出 (16:44)

兩名被告依次為報稱學生的王家俊（22歲）和酒吧侍應李樂恆（19歲），他們各被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指稱他們於11月13日在銅鑼灣金百利商場地下襲擊男子X，對X造成身體傷害。

據悉，11月13日凌晨，X遭途人懷疑為便裝警員而引起爭執，隨後十多人上前用腳踢及用雨傘襲擊X。X其後認出兩名被告，其中李樂恆為X的中學同學。X有瘀傷和紅腫，現時正在康復，X亦擔心被認出。

對於案發時施襲者蒙面，裁判官林子勤質疑，「蒙面點認到﹙兩被告﹚？」控方指出，襲擊前有對峙和對話；裁判官再追問，「（事主）認到（兩被告）對話定襲擊？」控方說，「認到（兩被告）有對話和襲擊」。

案件押後至1月9日再訊，讓警方作進一步蒐證工作，包括翻看逾50段閉路電視片段和新聞片段，另尋找目擊證人。兩被告獲准以現金2000元保釋，其間不得離港和接觸控方證人。

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