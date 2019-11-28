遺產條例不承認同性婚姻　憂配偶未能繼承居屋單位　男子提司法覆核 (16:28)

申請人為吳漢林（譯音），答辯人為律政司長。入稟狀指出，申請人與丈夫於2017年在英國倫敦結婚，2018年購入居屋單位，惟因房委會不承認二人的婚姻關係，故丈夫未能加入成為其居屋單位的住客。申請人因而擔心，如他在沒設立遺囑的情況下去世，其丈夫或礙於《無遺囑者遺產條例》採用《婚姻條例》對「丈夫」的理解，而無法繼承相關物業或其他財產。

入稟狀又指出，申請人於本年6月曾去信律政司長，要求對方釐清政府會否承認，在海外司法管轄區完成的同性婚姻，在香港會擁有申領遺囑認證書、繼承遺產，以及在死者沒設遺囑下優先繼承遺產的權力，或政府會否採取相關補救措施。惟律政司兩個月後回覆時，拒絕給予說明或確認。

申請人認為，《無遺囑者遺產條例》和《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》不承認同性婚姻、民事結合或民事伴侶關係，或不提供與異性婚姻平等條件的做法，違反《基本法》第25條，以及《人權法》第22（1）和1（1）條。條例同樣不合理地限制申請人和其丈夫的私生活、家庭、住宅、私有財產受尊重和保障的權利，違反《基本法》第6和105條，及《人權法》第14條，認為條例違法和違憲。

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