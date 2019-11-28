【區議會選舉】質疑點票程序　3落選者擬提選舉呈請 (15:17)

參選青衣盛康的趙寶琴以114票之差，敗予民建聯梁嘉銘，趙寶琴表示其票站的問題票多達544張，多張選票在投票圓圈外蓋印或蓋印多於一個，亦有大量選票疑有記認；在544張問題票以外，亦出現大量非對摺、而是「三摺」的選票。她說，票站主任裁定當中大量為有效票，僅30多張為廢票，亦拒絕向公眾亮票。她曾提出重點要求，票站主任原本沒拒絕，惟其後卻突然確認選舉結果，令她喪失重新點票機會。

趙寶琴稱，會考慮提出選舉呈請，正諮詢法律意見。她希望選管會正視票站主任的權力，包括票站主任是否不應只得一人。

參選八鄉北的李根銘表示，投票完結後票站轉變為點票站，最初票站主任不容許候選人進入點票範圍，其後才容許，惟進入後發現第一個票箱已打開，沒候選人、代理人可監察開箱程序，認為非常嚴重，無從得悉事前會否有人把選票放入內。

李根銘又稱，點票後發現票數與總投票數相差30票，其後票站主任取出不明來歷的「幽靈公文袋」，指當中是白票，開封後卻是有投票意向清晰的問題票。他引述票站主任稱，不清楚處理白票規則，最終他以15票之前落敗。他正積極考慮提出選舉呈請。

參選屏山北的羅庭輝以兩票之差落敗，他稱選舉期間對手違規放橫額，選舉當日早上對手在禁拉票區與選民握手、「攬頭攬頸」，其間更問羅庭輝是否「曬馬」，以及問選民「你跟邊度，邊條村」，質疑「排緊隊的人敢唔敢投票？」他說，正積極考慮就選舉當日不公問題提出選舉呈請。

朱凱廸表示，政府可思考現時指引對於處理問題票會否太寬鬆，亦認為政府需正視鄉郊地區威脅情況。

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