4地警方聯合瓦解跨境騙案集團　39人落網　涉款3400萬元 (13:17)

網絡安全及科技罪案調查科人員根據線報及深入調查，於本月19至21日，聯同澳門、新加坡及馬來西亞執法機構展開代號「烈焰」的打擊跨境「網上情緣」聯合行動，成功瓦解一個跨境「網上情緣」犯罪集團。

行動中，人員於馬來西亞拘捕騙案集團的兩男一女骨幹成員，他們年齡介乎33至49歲，均為外籍人士；人員又分別在香港拘捕1男12女、在澳門拘捕1男3女、在新加坡拘捕4女，及在馬來西亞拘捕外籍的5男10女。被捕人涉嫌向騙案集團提供銀行戶口，以從事收取騙款及進行俗稱洗黑錢等罪行。人員相信，該跨境騙案集團共涉及139宗「網上情緣」騙案，受害人總損失金額約3400萬港元。

警方表示，任何人觸犯以欺騙手段取得財產罪，最高刑罰為監禁10年。另外，借出銀行戶口供他人使用，亦有可能干犯俗稱洗黑錢的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。警方提醒，如市民懷疑受騙，應立刻報警求助或致電香港警察「防騙易」二十四小時熱線18222尋求協助。