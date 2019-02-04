工程車黃大仙被盜　GPS追蹤助警大圍擒賊 (11:01)

事發於凌晨2時許，一批政府外判渠務工人到黃大仙沙田坳道124號黃大仙醫院對開進行渠務勘探工程。工人下車設置路障期間，疑因未有拔車匙，遭一男一女賊人趁機偷走工程車，車上約值30萬元測量儀器亦被盜。

工人隨即報警及通知工程公司，工程公司透過預先安裝在車上的GPS系統尋找工程車位置，發現賊人駕車經大老山隧道通往沙田，於大圍成運路一個咪表停車場停下。警方根據GPS追蹤到場，拘捕一對同為39歲男女，並發現男賊人沒持有效車牌，在他身上搜出一個冰壺及小量第I類毒藥。

現場消息指出，賊人被捕前正於停車場為賊贓「改頭換面」，包括用油漆及黑色膠紙遮去工程公司標誌，又拆走附近一輛客貨車的前車牌裝上工程車車頭，以及拆走另一客貨車車尾牌，裝上工程車車尾，此舉令工程車車牌前後不一。該對賊人為上述兩架客貨車裝上工程車車牌，也導致兩車車牌前後不一。

賊人的行徑令在場調查警員大惑不解，警方以涉嫌擅自取去交通工具、車內盜竊、無牌駕駛、無第三者保險下駕駛、藏有第I類毒藥及藏有工具可作吸食毒品用途拘捕男賊人；女賊人則涉嫌擅自取去交通工具及車內盜竊被捕。