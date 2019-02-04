【1128．理大】警搜獲3801枚汽油彈　明日內解封警員撤離 (21:40)

【21:40】警方及消防處今晚（28日）就香港理工大學最新情況會見新聞界。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，今日在理大蒐證行動中共找到3801枚汽油彈。警務處助理處長（行動）周一鳴表示，今日已差不多完成蒐證工作，明早（29日）會繼續，有信心明日之內可以把校園交回理大。他表示，外圍警員會在校園解封後離開，校園可自由進出；如留守者願求醫，會記下個人資料，但大前提是希望他們願往求醫。晚上約9時45分，警方陸續把證物抬走。

李桂華表示，今日行動共找到3801枚汽油彈，其中100枚綑綁了卡式手提氣罐，以增加殺傷力，並找到921支手提氣罐。警方亦檢獲558瓶化學品，包括強酸、強鹼、高腐蝕性液體及可造成炸藥的物品；另亦發現12把弓、自製弩、200支箭、1支氣槍、4箱用於刺穿車軚的釘，並拆除12個大型投擲器。停車場內有44輛車被破壞，包括打破油缸以取用汽油。

消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業表示，經點算共檢獲逾550公升易燃液體、20公升腐蝕性液體及80公升有毒物質。校內27間危險品倉沒被破壞，惟校內大量消防設備被破壞。

周一鳴稱，今日的行動中沒有遇到留守者，他否認有警員喬裝急救員入校園。他又稱，解封後，警方如無必要不會再進入校園，現時希望留守者主動求醫、接受身體檢查，警方會按照之前做法記錄離開者的資料，不過是否拘捕非警方目前最關心的事。他表示，警方今晚不會留在校園。

【20:34】理大發聲明表示，據了解，校園情況比預期複雜，受嚴重破壞，危險品分佈廣泛。為加快工作進度，消防和相關政府部門今日下午增加人手清除危險品，預計明日（29日）校園可以解封。

【16:04】警方搜出一批黃色樽液體，其後證實為超強力磁磚黏合膠；另檢獲33支箭、3把弓。

【15:20】警方表示，截至下午2時，於理大校園搜獲逾600枚汽油彈，另找到弓箭、彈叉等。港島總區重案組、西九龍總區重案組、商業罪案調查科到理大增援蒐證，將易燃物品，包括懷疑汽油彈放在室外位置。警員連消防員等約有400人在場。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，找到汽油彈及其原材料如白電油、車的電油等，在場的政府化驗師發現有些易燃品的燃點是攝氏36度，需要即時處理，否則可引致爆炸或更不好的情況出現。

【11:14】有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華現身理大，他率領一批警員離開李嘉誠樓，有警員帶走證物，包括一些背包及袋。稍後另一批警員從李嘉誠樓離開，將箭、口罩、手套等物件帶入一間門外貼有「OCTB（有組織罪案及三合會調查科）證物存放」的房間內。

【10:18】消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業與數名消防員巡視理大，消防員將放置了易燃液體的地方用膠帶圍封。被問到會否收走懷疑汽油彈及易燃物品時，黃鎮業表示如果發現即時有危險，會馬上處理，否則要視乎警方是否有需要將物品列作證物。

【09:51】有組織罪案及三合會調查科警員進入校長室所在的李嘉誠樓。稍後，爆炸品處理課人員在Y座外平台巡視，該處有多瓶電油、麵粉及懷疑汽油彈。爆炸品處理課人員檢視有關物品後未有取走。

【09:00】數十名便衣警及警察公共關係科人員進入理大校園，警察公共關係科警司高振邦稱以AG206課室作為警方今次行動的指揮中心。另有便衣警在A座平台，以手機拍攝裝滿懷疑汽油彈的手推車。

【08:42】警方表示，組成安全小組，包括警察爆炸品處理課、刑偵小隊、談判小隊，以及消防、救護、社署、心理學家等。若遇到留守者，安全小組有成員會與他們談話，重申警方會先考慮醫療方面，強調今日行動目的是處理危險品（如汽油彈）及處理罪案現場蒐證工作。

消防稱，派出危險品科及危害物質專隊，在理大教職員陪同下進入校園，評估情況，若有風險，會立即採取行動。

理大副校長（學生事務）楊立偉帶領一隊消防員入校，他表示，解封理大校園前需要先處理危險品；昨晚有自稱留守者現身理大，他再次呼籲留守者盡快離開校園。

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