QS亞洲大學排名港大科大中大名列前十　排名均下跌 (22:11)

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)公布亞洲大學排名2020,本港3間大學繼續躋身頭十位,分別是香港大學排第3、科技大學排第8及中文大學排第10,但3間大學均較去年下跌一名。QS分析稱,3校排名跌幅屬正常年度變化,而本港另外4間大學排名均較去年進步。QS又表示,本港持續社會動盪對大學的長遠影響,尚未顯見(is still to become apparent)。