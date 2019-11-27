QS亞洲大學排名港大科大中大名列前十　排名均下跌 (22:11)

QS公布亞洲550間最佳大學的排名，新加坡國立大學繼續列榜首，南洋理工大學升一名排第2，清華大學排第4及北京大學排第5。至於本港的4間大學排名均上升，城市大學排第19、理工大學排第25、浸會大學排第58及嶺南大學排第113。私立的樹仁大學亦上榜，排第401至450。

另外，QS表示，本港兩間大學於學術聲譽排名頭十位、3間大學於國際學生排名頭十位等等，反映香港是優秀學術人才樞紐，香港的大學具全球及地區競爭力。

QS根據11個指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主聲譽（20%）、論文引用數（10%）及國際研究網絡（10%）等。

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