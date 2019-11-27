【禁蒙面法】上訴庭延長暫緩執行令至12月10日　民主派議員表遺憾 (21:57)

該短期臨時暫緩執行令由署理高等法院首席法官潘兆初和上訴庭副庭長林文瀚以書面通知訴訟雙方。另外上訴庭指示訴訟雙方依時提交書面陳辭、誓章等，內容包括由今年6月反修例至現時社會最新情況，並暫訂於12月10日同日就律政司一方的傳票頒下決定。

24名民主派立法會議員對上訴庭頒下短期臨時暫緩執行令表示失望，並指根據高院的判決，《禁蒙面法》已經被裁定違反相稱性原則，因此不應該繼續生效。另對上訴庭「自動頒下」該暫緩執行令，沒有給予他們機會陳述反對理據，感到遺憾。

民主派議員再次嚴正要求政府不要再執行相關的法律，不要再動用違反《基本法》的惡法濫捕無辜市民。

逃犯條例 相關報道︰

43名公務員涉非法集結或暴力等 羅智光：絕不姑息縱容

李家超：警方示威中共射19發實彈 逾5800人被捕 1261宗投訴警察個案

【1127．理大】警：相信無留守者 明早進校園處理危險品

社工涉元朗衝突阻差辦公 押後明年1月再訊