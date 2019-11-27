總商會商業前景調查：業界料未來一年前景黯淡 (21:48)

近半（49%）受訪企業表示，與去年同期相比，他們在2019首10個月的營業額錄得跌幅，另有32%表示營業額維持穩定及13%錄得增幅。

示威活動和貿易戰是影響受訪公司業務的兩大因素，其次為中國經濟放緩。67%的受訪企業表示，本地示威活動為影響公司業務非常重要（40%）或重要（27%）的因素，有61%則表示是貿易戰。

總商會主席夏雅朗表示，企業飽受內外動盪局勢困擾，僱員亦受牽連。社會回復常態，修補撕裂，對推動香港復蘇至關重要。區議會選舉結果反映，市民希望透過對話解決香港當前困局，總商會期望這個過程能盡快展開。

63%受訪者表示修補社會撕裂及恢復法治和秩序為有效扶助公司業務的最重要措施，19%則選擇稅務寬減和費用補貼，只有4%認為應增加中小企信貸擔保。

當被問及示威活動從2019年6月開始至10月期間對業務的影響，84%受訪者表示業務受到影響；僅13%表示不受影響。37%受訪者預期未來12個月營業額持續下跌，有34%認為會維持穩定，只有13%預料營業額會增加。

總商會總裁袁莎妮表示，調查於11月初進行，當時還未出現11月中破壞和暴力升級的情況，因此企業所受的衝擊大有可能比調查所得的結果更為嚴重。

她補充，約有一半受訪者為中小企業，他們的儲備有限，難以熬過這個艱難時期。在寬減措施以外，恢復秩序和社會常態，才是這些企業能否存活的關鍵。除非一切回復正常，否則企業生意將無法重拾正軌，投資者亦會一去不回。

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