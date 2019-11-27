那打素病人左肺被插入鼻飼喉管不治　8周後交調查報告 (20:55)

據了解，死者是一名60多歲的男性，無法進食，需要插鼻飼喉管入胃部，其間護士負責插喉，醫生則負責監察，包括透過X光影像確定護士插喉位置正確。院方初步調查顯示，有人「睇錯X片」，可能性包括醫生所看的X光片不屬於有關病人，或看了正確的X光片卻以為插入正確位置，確實出錯原因仍未查清。據悉，有關醫護的情緒受困，院方需要啟動危機應變程序處理。

院方稱，該病人早前因吞嚥困難及血氧水平下降，由大埔醫院轉送至該院接受治療及安排接受鼻飼喉管餵食。病人於上周六（23日）下午把鼻飼喉管拔掉，需要重新插入喉管。病人其後接受X光檢查，並按程序抽取胃液樣本作酸鹼測試，均無異常。

院方表示，病人於同日晚上及翌日（24日）凌晨經喉管接受營養奶及清水，突然心臟停頓，醫護人員立即為病人急救及把病人轉送深切治療部。當醫護團隊檢視病人早前接受的X光檢查影像紀錄後，發現鼻飼喉管被插入病人左肺。

院方指出，病人情況持續惡化，延至昨日離世，個案已轉交死因裁判官跟進。院方對事件感到非常難過，已即時向病人家屬致歉及交代事件。院方亦非常關注事件，已透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處通報，並將就事件展開根源分析調查，8星期後提交調查報告。院方會繼續與家屬保持密切溝通，適時交代調查結果，並提供可行協助。

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