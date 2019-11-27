被指專業失當令男嬰截指　兒科陳以誠上訴得直獲擱置定罪 (20:30)

申請人為陳以誠，答辯人為醫委會。醫委會聆訊的案情指出，陳以誠於2009年8月10至13日期間，為當時住院的14個月男嬰包紮右手無名指的傷口；父母於18日帶男嬰第二次覆診，陳以誠檢查傷口沒有拆除繃帶。直至21日第三次覆診，陳以誠發現男嬰手指發黑，其後需切除部分無名指。另外，陳以誠在保險申報表上聲稱為男嬰處理另一傷口，但並無此事。

上訴庭判辭提到，就第一項專業失當，醫委會未有考慮陳以誠在男嬰住院期間正確包紮他的手指，即他有能力提供妥善的包紮，為何出院後卻包紮方法有異，變為繃帶完全遮蔽手指，導致未能觀察手指血液循環情況，當中有潛在不可能性，醫委會裁決時未有解釋如何排除這個說法。

另外，據男嬰父母提供兩張包紮方式的照片，陳以誠一方稱該是以2吋闊繃帶包紮，但有證據顯示陳以誠的診所並沒有2吋闊繃帶，只有1吋闊的繃帶，存在是否父母曾改變包紮方式的爭議。上訴庭認為，醫委會憑父母的相片，認定是陳以誠不妥善包紮傷口，定罪不穩妥及不安全，亦不能建基於助護未能察覺包紮方式受人干擾，而裁定是陳以誠的包紮欠妥當。

上訴庭指出，醫委會似乎認為陳以誠沒注重觀察男嬰手指的血液循環，但陳以誠在男嬰留院期間，密切關注其血液循環狀況，醫委會未能解釋或處理其後為何有這麼大轉變。

就第二項專業失當，上訴庭認為醫委會沒有指出為何陳以誠意圖寫錯「另一傷口」，以誤導他人，應考慮陳以誠的解釋，再判斷是否疏忽出錯，或是有意圖誤導他人，且男嬰留院為綜合收費，未能證明寫錯對他有何好處，故裁定有罪並不穩妥。

上訴庭基於上述理由裁定上訴得直，並認為案件不適合在醫委會重審，終擱置陳以誠的兩項專業失當定罪，並批准他獲得訟費。

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