紗布封喉奪命案　被罰除牌半年主診醫生上訴遭駁回 (19:59)

2011年，73歲咽喉癌病人王肯構接受全咽喉切除手術後，喉嚨需進行永久造口，他其後轉往九龍醫院療養期間，因醫護誤將造口當成臨時性質，而用紗布「封喉」，導致死者氣管阻塞致死。涉案12名護士其後接受紀律聆訊，當中3名護士被裁定專業失德罪成，須停牌1個月。

就上訴方爭論黃卓義和涉案護士需共同承擔責任，上訴庭在判辭表明，黃卓義作為主診醫生，明顯有責任為病人提供恰當治療，故他未能從醫療紀錄中發現病人的氣管造口有問題，屬其專業責任，不能由涉案護士分擔。

上訴庭又指出，即使黃卓義有權依賴涉案護士的專業判斷，他同時有責任小心和正確地閱讀病人的醫療紀錄，認為黃卓義不會因涉案護士已受專業訓練，或可信賴他們的專業判斷，而減輕他這方面的責任，形容若黃卓義當時正確地閱讀涉案病人的醫療紀錄，便可發現涉案護士出錯，並作相關糾正。上訴庭又稱，黃卓義仍維持自己有權依賴涉案護士專業判斷的看法，反映他未能領會案中判罰的要點，以及他未有履行職責的嚴重性，故醫委會有權認為黃卓義對其失誤沒有悔意。

上訴方另爭議本案只屬單一事件，同時投訴醫委會拖延裁決，令黃卓義其間承受壓力。惟上訴庭認為，黃於2011年11月2至11日期間見過涉案病人8次，醫委會亦留意到，相關失誤源於黃卓義沒有或沒小心閱讀相關醫療紀錄，形容該10日重複地出現醫療事故，不屬單一事件。上訴庭又認為，本案曾進行死因研訊，以及針對涉案護士的紀律研訊，黃卓義亦曾申請延期回覆，目前沒足夠事實基礎顯示醫委會有所拖延。

社協今日發稿回應法庭駁回黃卓義上訴的決定，稱死者家屬認為法庭的裁判公正合理。社協指出，任何情況下，醫生必須盡力履行職責，工作忙碌並非藉口及求情原因；醫管局也有責任確保臨牀工作環境可令醫生履行職責，包括增加醫生人手、適當分配職務等。

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