涉荃灣偷車牌瘋駕被警轟兩槍　中槍被告出院提堂 (20:15)

被告依次為陳傑瑛（27歲）及陳偉堂（43歲），首被告今出院上庭，他一手臂包裹石膏，沒有律師代表。首被告被控車輛內盜竊及車輛的司機因狂亂駕駛而傷人，指稱他於今年11月16日在葵德工業大廈外，連同次被告盜竊一輛車的車牌；他另被控盜竊，指他於11月11日至12日於新界喇沙中學外盜竊一輛車。

據悉，警方11月15日晚上於葵德工業大廈進行反爆竊行動，翌日凌晨4時，一輛私家車逆線駛向大廈，兩名被告下車，撬起另一私家車的車牌，並帶回車上。警員上前表明身分，次被告以螺絲批插向警員，首被告返回車上，駕車向前及倒後、再把車調頭撞向警員，警員大聲喝止不果，遂向司機座開三槍，首被告左前臂及右胸口各中一槍，被捕後送院。

警方隨後發現，該私家車鑰匙口插了螺絲批，行車證與車牌不符，有關車牌車主指車輛早前於上水被盜。警方亦在車上搜獲懷疑冰壺、開山刀、高爾夫球棍、士巴拿、鉗等工具。

案件押後至1月13日、與同案另一名被告同日再訊，予警方作進一步檢查，包括翻看閉路電視片段、檢驗檢獲物品指紋及毒品。被告不准保釋，還押候訊。

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