【Emily Online】醫管局主席梁智仁卸任前回顧風風雨雨　寄語范鴻齡多聽前線意見 (19:20)

梁智仁1965年畢業於香港大學醫學院，喺瑪麗醫院同港大工作咗38年，其後擔任公開大學校長10年零4個月，月底就完成6年醫管局主席任期。佢今日（27日）出席傳媒茶敘，話過去6年經歷咗唔少風雨，包括因為政府檢討醫管局嘅報告，提出124項改善措施。佢又話公營醫療面對人口老化，挑戰越來越大，其中流感季節服務高峰係一大挑戰，今年醫管局同以往唔同，早已經喺6月制定應對措施。

佢又講到，近期社會「有啲問題」，對醫管局都有影響，例如急症室同住院病人多咗，交通堵塞都導致同事返工遲到等。對於有咩要寄語新主席，佢期望新主席如果有新諗法，可以先聽取行政人員同前線醫護嘅意見。

梁智仁話退休後會去倫敦短住兩個月左右，「喺香港無嘢做真係會無嘢做」，喺倫敦無乜人識佢，可以周圍散下步。工作咗54年，佢希望今次可以真正退休，唔會主動搵工作，即使有人向佢招手，佢都會避免，否則太太又會話佢「三次都退不到休」。

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