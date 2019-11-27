【審計報告】全港公廁3年損壞項目急增33%　報告促食環署加強維修 (18:55)

轉介維修的公廁和旱廁設施損壞項目，由2015年的13,290項，增至2018年的17,732項，增幅為33%。食環署解釋，可能因公眾不恰當使用公廁、廁所設施老化、去年起加強監察公廁致發現損壞的數目大增等。審計署認為食環署需處理損壞項目增加問題。

審計署於今年5、6月實地視察30間公廁，5月共發現384處損壞，6月再視察時則發現307處損壞，包括181個年5月發現但仍未修理的項目和126個新損壞，其中一個公廁多達29個損壞項目，包括衣物掛鈎、廁紙架、廁板、梘液器損壞等。181項一個月前已發現的損壞項目中，150個屬理應在接獲食環署人員知會後24小時內由潔淨承辦商修理的小型維修項目。審計署認為食環署需加強維修保養。

巡查方面，審計署發現，2018年1月至2019年6月旺角區和元朗區環境衛生辦事處的實際日常巡查次數，較所預定的分別少了11%和24%。食環署解釋，因職位空缺和人力資源調配至其他工作，以及職員忘記把巡查報告輸入合約管理系統而出現差額。審計署認為情況不理想，食環署需要確保日常巡查按預定進行，並把巡查結果輸入系統。

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