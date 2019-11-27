【石棺藏屍案】3被告曾住澳門酒店總統套房　法官笑言未住過 (18:40)

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（現年27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

第三被告張善恒今日開始自辯，其母親亦有到庭聽審。張善恒表示，父母在他兩歲時離婚，剩下母親及他相依為命，母親為醫院的護士，兩人同住在將軍澳一居屋單位，形容兩人關係「好好」，但因內向很少與母親聊天。

張善恒中五會考後任職時裝售貨員，其後在香港大學專業進修學院就讀商業的管理及心理學高級文憑，並於2014年畢業。他在2015年初投考警察，同時申請月薪1.3萬元的港鐵站務主任職位，最後獲警方聘用，但已與港鐵簽約，終放棄警察職位。

2015年萬聖節，張善恒在蘭桂坊認識另兩名被告，首被告問他「有無興趣一齊搵快錢」，之後帶張善恒分別向兩間財務公司借錢，每次涉款6萬至7萬元，聲稱不用他還錢，他可以從中取得小量金錢，另一部分交由首被告投資。張善恒憶述，首被告其後勸他不要做「媽寶」，離開家庭才可「出人頭地」，邀請他搬到涉案單位同住。

張善恒又說，三名被告和「小草」在2015年11月中旬，曾一起到澳門遊玩，更租住總統套房。旅行期間，首被告透露其手下「死咗」，另一朋友「阿Bean」失蹤，着次被告回港尋人，首被告當晚聲稱在會議室與他人開視象會議，「覺得佢好似有啲勢力或背景」。

法官李瀚良笑言，未曾住過總統套房，詢問房間設計，以及首被告聲稱開會時眾人的位置。張善恒回應稱，首被告不准打擾他開會，故他和小草在不同房間，次被告在會議室門口把守，又透露小草和首被告當晚睡同一張牀。聆訊明續。

相關新聞：【石棺藏屍案】稱不敢報警因首被告親友是警察 次被告：報警會死