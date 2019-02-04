李家超：警方示威中共射19發實彈　逾5800人被捕　1261宗投訴警察個案 (18:30)

李家超指出，6月9日起至11月12日，警方共使用了約4800發橡膠子彈。另外，至上周一（18日），警方共在13宗事件中發射了19發實彈，其中9宗涉及一發，兩宗涉及兩發，兩宗涉及3發。當中有3宗擊中涉嫌人，分別在10‍月1日於荃灣擊中涉嫌人左肩膀附近、10月‍4日於元朗擊中涉嫌人左大腿，以及11‍月‍11日於西灣河擊中涉嫌人右前腹，3名傷者均已出院。

他表示，10月5日起至11月14日，共有632人涉違反《禁蒙面法》被捕，有95人的案件已經或正在司法程序中，有3人獲無條件釋放。

另外，他指出，截至周一（25日），投訴警察課共收到1261宗與自6月9日起的大型公眾活動有關的投訴警察個案，內容包括行為不當、不禮貌、毆打等，這些投訴當中涉及1647項指控。其中涉及由直接受影響的當事人所作出的投訴（須匯報投訴）共有467宗，涉及687項指控。至於由匿名者或非直接受影響的人作出的投訴，或屬於瑣屑無聊或無理取鬧的投訴（須知會投訴）共有794宗，涉及960項指控。全部個案現在尚在調查中。

目前，投訴警察課已成立一支26人的專責隊伍，全部由沒有參與過去幾個月的動亂處理工作的人員組成，該專責隊伍正全力跟進有關投訴個案。

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