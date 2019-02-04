【審計報告】司法機構資訊科技策略計劃延近5年　法庭影音設備過時　近半已使用逾10年 (18:05)

第一階段的工作，主要涵蓋建立資訊科技基礎設施，於區域法院、裁判法院的傳票法庭和相關的法院辦事處，推展綜合法院案件管理系統。惟司法機構稱因人手短缺、採購資訊科技基礎設施的招標工作及第一階段法院系統的開發工作出現延遲，令項目未能如期推行。審計署建議，加強監察推行，並檢討管治架構。

報告又提到，全港208個法庭中，已安裝影音提證系統的不足一半（49%），而當中有47%已安裝逾10年，不少已過時或殘舊。區域法院12個法庭的影音提證系統，仍為模擬信號導線連接的小型顯示器，系統亦不支援筆記簿型電腦等信號，解像度亦低於現時影音技術，呈堂證物可能要重新設定格式或調校至較低解像度才可使用，有法官、司法人員及法庭使用者曾投訴。

司法機構政務長表示，政務處會繼續在法庭提供合適的影音和資訊科技設施。

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