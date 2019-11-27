【審計報告】淨化海港計劃合約漏報工程　渠務署須額外付逾3億元 (16:45)

報告指出，渠務署為香港仔污水廠豎井工程項目招標前，沒有確認工地附近是否有構築物，該署批出工程合約後，才發現工地內有構築物阻礙，令多項工程要延長合約由95至411.5天不等，以完成相關工程，所涉延期完工費用合共3.233億元。

另外，渠務署利用水平定向鑽挖法在鴨脷洲及香港仔之間建造一段長1.3公里的深層污水隧道，由於施工期間發現地底有障礙物、岩層內有溶洞，以及岩層較預期硬，導致鑽挖進展較慢，完工日期由原先預計2011年8月延至2014年5月竣工。

審計署認為日後推展工程時，應改善招標前的工地勘測，渠務署長盧國華表示同意審計署的建議。淨化海港計劃二期甲項目涉及建造全長約21公里的深層污水隧道，把港島北部和西南部的污水輸送到昂船洲污水處理廠，進行化學強化一級處理，工程已於2015年竣工並啟用。審計報告指出，截至今年7月，政府已動用約168億元去推展計劃。

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