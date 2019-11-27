【審計報告】中度智障學生寄宿位短缺　最長輪候近6年 (17:15)

截至6月15日，共有132名中度智障學生正在輪候宿位，其中28人輪候每周5天寄宿服務，104人輪候每周7天寄宿服務。審計署發現，在輪候每周5天服務的28人當中，有8人已輪候超過1年，輪候時間最長的個案達5年10個月。報告引述教育局指出，局方去年5月曾接觸4名已輪候港島特殊學校寄宿服務3至4年的女學生家長，提出在九龍寄宿的安排，但家長拒絕，遂繼續輪候。另外，在輪候每周7天寄宿服務的104名中度智障學生，有65人已輪候逾1年，最長的已輪候3年9個月。

審計署亦留意到，教育局未來數個學年預計新增的中度智障學生寄宿宿位，推算宿位短缺數目，將會由2019/20學年的161個，下降至2025/26學年的29個。審計署認為，儘管宿位短缺數目下降，但宿位仍然不足，認為教育局需要加倍努力，探討增加宿位供應的有效方法，以縮減學生輪候時間。教育局回應表示，會繼續研究可行方法，例如利用智障兒童學校現有宿舍部的可用空間，增加宿位供應。

另外，以現行教育局機制，智障學生可選擇申請每周寄宿5天或7天，二擇其一。審計署發現，教育局未有權宜行事，盡量滿足嚴重智障兒童的寄宿需要。

報告指出，截至去年9月15日，輪候每周7天寄宿的嚴重智障學生有26人，但提供每周5天寄宿服務的，則有40個空置宿位。審計署認為，教育局應研究把部分空置的每周5天宿位改為7天宿位，另外亦應讓輪候7天寄宿的學生，暫時使用空置的5天宿位。

教育局回應稱，一直鼓勵只設有每周5天寄宿服務的特殊學校提供每周7天的宿位，局方將會提出更多支援措施作鼓勵。另外，局方表示，會與特殊學校商討可否作出臨時安排，讓輪候每周7天寄宿的嚴重智障學生，暫時使用空置的每周5天宿位。

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