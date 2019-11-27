【審計報告】3流浪貓狗4日內被人道處理無記錄原因　審計署：不符指引 (17:30)

根據漁護署指引，流浪貓狗於4天後無人認領並被認為不適合供人領養，便會被人道處理，在因受傷而存活機會微等個別情況下，則可能4天內被人道處理。在2018/19年度，有756隻流浪貓狗被人道處理，牠們於處理前被扣留在動物管理中心由0至93天不等，平均10天，當中有47隻貓狗在4天內被人道處理，有3隻無記錄原因。

審計署指出，3隻貓狗在最短扣留時限內被人道處理而沒有記錄原因，似乎不符合漁護署的指引；並指出有些貓狗的觀察期頗短，有些則很長，署方未闡明貓狗應被觀察多久後人道處理，促漁護署需就處理流浪貓狗事宜提供足夠指引，並需確保指引獲遵從。漁護署同意審計署建議。

此外，漁護署如發現死因不明或患病的野豬有有感染非洲豬瘟的懷疑症狀，要採樣檢測，但至今年6月，漁護署從未就任何活生或已死的野豬進行非洲豬瘟檢測，署方解釋因公眾地方發現的野豬屍體通常由食環署人員直接棄置。審計署認為，漁護署需與食環署加強聯繫推行監測計劃，漁護署表示，已取得食環署同意，會一起合作於本月至來年1月進行非洲豬瘟監測先導計劃。

野生動物滋擾投訴方面，由2014/15年1147宗，升75%至2018/19年2012宗，43%與野豬有關，其次是29%猴子和23%的野生雀鳥個案。2014至2019年間，承辦商捕獲的猴子數目下降了59%，由499隻下降至205隻，承辦商解釋，猴子對捕猴籠愈益警覺，審計報告促繼續留意需否改善捕猴策略。

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