【審計報告】統計處招標過程冗長　更新電腦輔助系統延誤近8年 (17:45)

電腦輔助電話訪問系統，可以把受訪者在電話中回答資料直接輸入系統內，統計處把新增系統的撥款申請於2007年4月提交資科辦，並於2008年1月獲批993.3萬元。

統計處雖在2008年5月已就系統招標向物流署提出要求，但至2010年9月才為項目招標。統計處和物流署解釋，需要檢視和修訂用戶要求和招標文件，以納入更多附加功能。惟因符合要求的標書索價較預算投標價格高逾一倍，曾一度取消投標，而修改投標規格後，標書索價仍較預期高，需就價格進行協商，終在2013年12月，以2170萬元批出合約，至2016年9月才開始推展電腦輔助電話訪問系統。

審計署建議，統計處長在日後推行資訊科技項目時，盡可能在申請撥款前確定各項用戶要求，並作更切合實際投標前預算。統計處長同意審計署建議，並稱會在日後推行資訊科技項目時，採用審計署建議。

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