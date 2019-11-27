侍應涉焚燒踐踏國旗　被加控藏士巴拿等作非法用途 (16:00)

報稱侍應的被告鄧智樂（21歲）被控侮辱國旗罪，暫毋須答辯。控罪指出，他今年9月21日在屯門大會堂外，公開及故意以焚燒方式侮辱國旗。

控方今日在庭上透露，案發時被告涉管有一把士巴拿、7支六角匙、一對手套、一支火槍、一個口罩，以及一個載有白電油的金屬罐，調查後加控他一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪，並獲法庭批准。

辯方表示，需時索取法律意見，裁判官遂將案件押後至明年1月9日再訊，屆時被告將就兩項控罪答辯，其間繼續獲保釋外出。

另外，兩名女子涉嫌管有58個載有液體的氣球、載有易燃液體的樽、油漆及打火機等，國慶前夕在屯門舊咖啡灣泳灘被捕，她們今日再出庭應訊。由於控方尚未完成有關化驗，兩名被告楊頌恩（26歲）及莊生玲（25歲）暫毋須答辯，續獲保釋至明年2月6日再應訊。

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