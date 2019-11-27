奧數遊學團貨不對辦　主辦公司罰款總經理簽保守行為 (15:37)

遭票控的被告為以香港數學奧林匹克協會名義經營的香港奧協有限公司，公司總經理葉朱慶（40歲）被控5項相同控罪，與傳票一併處理。

案情指出，涉案被告公司去年5月向5名事主表示，將於8月2日至舉辦7日的泰國曼谷旅行團，行程包括參加「2018年亞洲國際數學奧林匹克公開賽」，並稱旅程安排由旅行代理商金潤國際旅運有限公司合約承辦。

但旅行團首日沒有金潤的職員，事主事後得悉旅行團並非由金潤承辦。海關人員得悉事件後，去年9月約見金潤李姓董事，該董事指出，於5月一社交聚會認識葉朱慶，當時葉朱慶向他查詢泰國旅行團的資料，兩人事後沒有聯絡，董事對有關旅行團毫不知情。葉朱慶其後被捕，旅行團的行程及保險單顯示，旅行團由深圳市運通商旅國際旅行社承辦。

辯方求情時透露，被告公司於2011年成立。旅行團行程包括參加「2018年亞洲國際數學奧林匹克公開賽」，並由被告主力籌辦比賽，旅行團由另一鄧姓業界人士處理。最後由另一旅行社承辦，被告事前不知情。辯方又指出，被告願意向5名事主全數賠償團費、機票等所有費用，合共93,450元。

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