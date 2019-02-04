調查︰逾半受催淚煙影響兒童有咳嗽喉乾皮膚痕癢　有家長稱子女需留院最多5日 (15:00)

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「香港媽媽反送中」於11月22日至25日期間以網上問卷方式進行調查，就未成年子女受催淚彈影響向父母收集資料，獲1188人回應。調查結果顯示，逾7成兒童受催淚彈影響的個案發生在11月，最多受訪個案家住油尖旺區，其次為將軍澳。

超過3成受訪家長因為子女接觸催淚煙或其殘留物後感不適，曾為子女向學校告假，近3成受訪家長曾帶子女求醫。當中有15名受訪家長的子女，曾因接觸催淚煙後的不良身體反應入院，最長留院時間為5日。

家長Stephanie表示家住馬鞍山，本月12日中大示威者與防暴警發生激烈衝突後，其7歲兒子和5歲女兒均感不適，其中兒子感到手部、面部和頸部均非常痕癢，求診後需搽含類固醇的藥膏。她希望政府可「收手」，稱子女受催淚煙影響是公共衛生的問題，非政治問題。

「香港媽媽反送中」稱基於調查結果，要求警方停止在社區發射催淚彈，並促請政府盡快公布催淚彈成分，以及就催淚彈對市民健康及環境影響進行評估。

今日有份出席記招的「社工爸媽自家教手記」facebook專頁管理員兼社工「昌哥」表示，下周日（12月1日）將舉行「孩子不要催淚彈」集會遊行，正向警方申請不反對通知書，呼籲家長一同表達父母對催淚彈影響的關注，並正邀請剛當選的候任區議員一同出席。

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