【審計報告】生產力局管治行政捱轟　公務酬酢職員多於賓客　公幹沒申報飛行獎賞 (14:02)

審計報告指出，2018/19年度生產力局酬酢開支為60.49萬元。根據生產力局《標準守則》，參與公務酬酢的職員人數不應超過獲宴請的賓客，否則須經有關人員批准。

但根據2019年1至3月期間95宗酬酢開支申領個案的紀錄，有15宗申領個案（金額由375元至4356元不等）涉及的職員人數超過獲邀人數，而有關申領獲得批准，而當中有11宗沒有證據顯示申領獲批的理據。審計署認為，生產力局需要確保所有涉及職員人數超過獲邀人數的酬酢開支申領均有充分理據支持。

此外，根據《標準守則》，準備離港公幹的職員，必須在啓程前提交公幹申請，並由上級批准。2016/17至2018/19年度生產力局的離港公幹開支由440萬元至960萬元不等。

審計署根據2018年11月至2019年3月期間提交的73宗離港公幹申請，發現有9宗是職員啓程後才獲批准，當中兩宗更是由職員在啓程後才提交申請。

另外，若職員申領飛行獎賞並將記入其飛行里數帳戶，職員須在公幹後向財務及採購部申報獎賞，以便安排將獎賞用於機構活動。

惟審計署發現，20宗由13名職員於2019年1至3月提交的乘搭飛機公幹申請，以及財務及採購部備存的飛行獎賞里數紀錄，有10名職員的12宗申請中，職員在公幹後沒有申報飛行獎賞。沒有資料顯示該 10名職員有否向航空公司申領飛行里數。

審計署認為，生產力局需要確保所有職員申報因公幹而獲得的飛行獎賞，以便安排將有關獎賞用於機構活動。

香港生產力促進局表示，歡迎審計署今日（27日）發表的衡工量值式審計報告。生產力局主席林宣武表示，生產力局感謝審計署就局方的管治及運作提出多項具建設性的建議，為該局近年的轉型革新提供良好指引。審計報告臚列的各項建議中，多項已付諸實行，其餘建議亦已有計劃盡快執行，務求令生產力局的運作和內部制度更臻完善。

公務餐宴的酬酢開支上限（資料來源：生產力局）

職級 類別 每人開支上限（元） 總裁及第八級 早餐 250 午餐 550 晚餐 700 其他 早餐 150 午餐 400 晚餐 500

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