122內地高校招收港生　明年3月接受報名 (13:51)

新增參與文憑試收生計劃的11所院校，分別為北京體育大學、北京電影學院、天津工業大學、天津外國語大學、中國民航大學、中國科學技術大學、山東中醫藥大學、中國石油大學（華東）、華中科技大學、電子科技大學和西安工程大學。

教育局指出，文憑試收生計劃會依據香港中學文憑考試成績擇優錄取香港學生，並免卻他們額外應考內地聯招試。文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面維持不變，即在香港中學文憑考試中，4個核心科目的分數總和須為10分或以上，且每個科目的分數不得低於2分。

根據文憑試收生計劃招生程序，學生可於2020年3月1日至20日期間在網上預先報名，並在3月10日至28日（星期日及公眾假期除外）到中國教育留學交流（香港）中心作現場確認和繳交報名費。各院校將於明年7月底公布錄取名單，並會根據招生情況補錄。

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