【1127．理大】林大輝：副校形容現場如露天火藥庫　促警解封理大全撤退 (10:54)

林大輝表示，每次進入校園都感到很傷心和痛心，校園滿目瘡痍，四處遭大肆破壞，衛生條件亦差，水浸情況嚴重。校方今日會增加搜查隊，相信留守者已很少，而且不是激進示威者，無能力進行破壞，即使大學職員清場亦不會被留守者攻擊。

政府早前向財委會提出撤回理工大學工程項目撥款，被指是打壓高教發展。林大輝回應說，反修例風波始作俑者是政府，不能夠以此要求大學負責，「黑狗得食，白狗當災」，校方歡迎各方意見，待近期的理大事件平息後，將約見建制派議員討論。

區議會變天，建制派重創，連帶直接影響明年立法會選舉。林大輝認為今次區選結果反映了民意，惟政府與泛民的意見南轅北轍，若政府不願意與泛民合作，預料特首在餘下任期會更難施政。他要求政府慎重考慮成立獨立調查委員會，否則下年立法會結果將更恐怖，又稱現時官員仍然身居要位，政府應該問責，社會有獎有罰才有進步。

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