【1127．理大】理大百名教職員今續尋人　張達明︰即使校園解封亦毋須防暴警入校 (10:15)

他又說，即使校園解封後，不希望警方入校處理，因為校內蒐證並無意思，即使套了指模也不知道指摸何時留下。他認為，可由消防或警方爆炸品處理課處理汽油彈，毋須防暴警入校。

【09:39】警察圍堵理工大學今日（27日）踏入第11日，理大昨日（26日）派出50人團隊逐幢樓搜索留守者，尋獲一名女子。校方今早會再派員入校園繼續尋找。

今早約9時18分，理大副校長（科研發展）衞炳江、副校長（學生事務）楊立偉等約30名教職員抵達校園。衞炳江表示，今日完成搜索後會檢討，視乎情况需否第三次搜索。另外，他說昨日搜尋到的女留守者在傾談期間離開了輔導員，相信她仍留在校園中。

理大行政副校長盧麗華表示，今日約有100名學院院長及教職員搜索留守者，他們會根據學院分組，回到自己的辦公室搜索及檢視設施破壞情况，希望在今早完成工作，又相信校內留守者並不多。她未有回應校方是否最後一次派人搜索留守者。

理大保安部早上亦派了12名保安員到場，其中一人表示會守在校園不同門口，確保沒有人進入校園。

稍早於約8時40分，港大法律學院首席講師張達明抵達理大，他預計會用一小時在校園巡視尋找留守者，如遇到留守者，會勸說他們離開。

紅隧今晨恢復通車，警方消息承認，此舉或打開理大留守者逃走缺口。早前被燒通頂的理大行人天橋，今晨所見已鋪上防砂網，兩旁設置有水馬。

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