【交通消息．巴士】紅隧今晨重開　九龍入口現車龍（短片） (07:20)

【07:20】運輸署表示，紅磡海底隧道已於今日（27日）早上5時重新開通恢復行車。所有原本途經紅隧的巴士路線，即101X、107、108、111、115、116、118、182及下午繁忙時段182X特別班次，由今日首班車開始恢復正常路線行經紅隧。

位於九龍出入口收費廣場的所有的收費通道，包括7條自動繳費通道和9條人手收費通道會同步開放。自動及人手繳費通道的位置維持不變。

人手收費方面，駕駛人士可繼續以現金繳付隧道費；由於收費亭的「停車拍卡」式電子繳費設施及相關系統需時復修，駕駛人士可以透過隧道管理公司的流動讀卡器用八達通繳費；至於信用卡付費的裝置需時復修，暫未能使用。

[九巴交通消息]

[城巴新巴交通消息]

【07:00】附近工作的張女士受訪時表示，紅隧封閉期間每日用數十分鐘步行至南昌站，非常辛苦和不方便。在酒吧工作的關女士亦說，受紅隧封閉影響，近日放工要用多半小時步行往大角嘴。

的士司機王先生說，近期街道冷清，令他生意大跌，由於紅隧封閉時無過海巴士，他每日需苦候個多小時，等港鐵站開門。另一名不願透露姓名的女士亦表示，每日要花費百多元乘搭的士過海上班，對打工仔來說非常吃力。

【05:00】凌晨4時許，一輛貨車誤闖未開通的紅隧，駛至收費亭發現無人收費，最後繼續前行。

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