紅隧明早重開　車主稱好消息　上班族憂有催淚煙殘留物 (21:25)

的士司機區先生表示，近日曾載客由中環至紅磡，因紅隧停用改行西隧，車費較平日多近100元，「我做生意無所謂，自己搭就麻煩囉」。

每日由沙田到中環上班的胡小姐稱，乘搭的182線巴士改行東隧，行車時間相若，但輪候時間增長，過往等候約15分鐘，近日試過等一小時仍無車。

陳小姐住大角嘴，需要乘巴士過海到中環上班。她說，紅隧封閉後，往西隧路面擠塞，等巴士時間亦較長，需要提早15分鐘出門。她稱，理解現在是「非常時期」，乘巴士需額外行車時間。對於警方早前於紅隧一帶施放過大量催淚彈，陳小姐憂慮紅隧仍有催淚煙殘留物，並不安全，會繼續選用西隧巴士線。由於未知紅隧通車情況，她稱明日會繼續提早於8時前出門。

私家車車主胡先生每日載孫兒上學，由秀茂坪經東隧到西灣河。他指出，東隧平時早上7時半後才開始塞車，近日6時許已開始擠塞，「西隧貴，車流量集中在東隧」，平均要額外20分鐘行車。他稱，平日紅隧往九龍方向「龍尾去到鰂魚涌，𠵱家塞到出銅鑼灣，幾乎上不到橋，勁塞！紅隧開一定係好消息」。他說會試用紅隧了解開通情況，「睇睇破壞成點」。

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