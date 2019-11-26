8．3旺角遊行　菲裔舞蹈員等3被告獲撤控　官禁隱藏涉案警編號 (19:35)

首宗彌敦道和亞皆老街交界的案件，9名被告為16歲少年 （案發時15歲）、學生鄧榮熙（16歲）、大專生陳駿霆（18歲）、在本地就讀海外大學課程的韓明恩（22歲）、文員廖智峯（22歲）、地盤文員陳嘉汶（34歲）、物業經理伍兆銘（24歲）、中大社工學系三年級生方施陽（20歲）和公司秘書文員蘇澄怡（22歲）。

該案原有10名被告，同被控非法集結，控方今申請撤回梁希頴的非法集結罪，以及韓明恩的「未能出示身分證明文件」罪，現時被控非法集結的被告減至9人。再無其他控罪的梁希頴提出訟費申請，署理主任裁判官嚴舜儀押後至12月6日處理。

另外，案發時15歲的少年被指藏有雷射筆，控方加控他一項管攻擊性武器罪。他早前涉在「光復屯門公園」遊行管有雷射筆和改裝傘，昨（25日）被判入更生中心，今午就本案被押解上庭。

案件押後至明年1月23日答辯，其間少年繼續服刑，其餘被告以原有條件保釋。本案暫定明年7月中至8月中開審，預計審期為23日。控方透露將傳召42名證人。有律師提出，控方提供的警員口供中，部分警員編號被刪去。嚴官下令控方不可隱去編號，否則辯方難以辨認證人。

第二宗彌敦道及快富街交界非法集結案，被告攝影師李永豪（22歲）及菲律賓裔迪士尼樂園舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto（36歲）原定今日答辯。控方申請撤回兩人的非法集結罪，獲裁判官批准，兩人當庭釋放。Pioquinto獲撤罪後提出訟費申請，控方表示警員到場驅散時，他和示威者一起逃跑，有自招嫌疑，拒賠訟費。嚴官押後至12月6日處理。

第三宗案件，被告廚師劉偉麟（31歲）原被控阻差辦公，控方現修訂為「阻礙公職人員執行職務」罪，指稱他阻礙編號18205的警員執行職務；加控一項「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，指稱他管有鎅刀及摺疊刀。案件押後至明年1月23日聽取答辯，被告以原有條件保釋。

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