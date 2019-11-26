【石棺藏屍案】稱不敢報警因首被告親友是警察　次被告：報警會死 (19:20)

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

次被告接受控方盤問時，以屈曲手指示範第三被告案發時雙腳跪在牀褥「騎住」事主，左手按事主頸部，右手伸向沙發取沾有「哥羅芳」毛巾。

控方稱，以現場環境照片來看，牀褥與沙發相距甚遠，質疑次被告的說法無可能發生。次被告回應時承認這個距離有點困難取得沙發的毛巾，但澄清睡前見到「哥羅芳」毛巾放在沙發上，案發時則不知道毛巾在何處。

控方指出，若只有第三被告左手按住事主，事主理應容易掙脫。次被告稱，第三被告「好大力」，「我同佢拗手瓜，用兩隻手都輸」。

控方質疑，次被告案發後為何仍有心情赴新加坡參加跳舞比賽，及為何不趁機報警。次被告回應稱，「唔做自己放鬆嘅嘢，會黐線㗎」，首被告又要脅他若不返港「會搞我屋企人」。次被告認為，首被告認識任職警察的「Uncle」，擔心報警後，該「Uncle」會用其家人「摙住我」，多次形容「報警會死」。

控方質疑被告說法屬虛構，指他在跳舞比賽後又折返涉案單位。次被告稱「唔希望畀人當殺人犯」，又略帶哽咽道：「你都唔知警司嗰時對於我嚟講，係一個幾咁恐怖嘅龐形大物。」聆訊明（27日）續。

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