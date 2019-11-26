政府抽中大港大醫療教學設施逾2.5億撥款　稱因「有議員表示關注」 (19:10)

受影響兩項撥款，包括中大在大埔第39區興建一座教學科研綜合大樓的5970萬元，以及港大提升設施和發展醫學院校區的1.943億元。有關撥款原定上周五（22日）在財委會審議，但當日尚未處理。財庫局在撤回撥款的信件中表示，會「爭取盡快在本立法年度內」再提交有關撥款建議予財委會考慮。

公民黨立法會議員陳淑莊質疑，事件顯示「已經有人打算懲罰大學同大學生」，又批評抽起撥款「影響醫科生畢業，最終咪又係搞到市民」。

今次是政府兩周內第三度抽起大學工程項目撥款。立法會財委會原定本月15日審議理工大學擴建工程項目、為康復治療科學、視光學院學生提供教研設施的14.18億元撥款，但政府當日突以「需要更多時間解說」為由臨時抽起項目；至本月19日，政府又去信立法會工務小組，抽起原本排於議程首項、擴建理大圖書館的3.4億元撥款，稱理大因近日事件而需檢視工程時間表。

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