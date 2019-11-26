張建宗稱「用好猛力水」洗街　黃淑嫻補充：降水壓沖洗催淚煙殘留物 (18:22)

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被問到當局至今未公布催淚彈成分，質疑政府用什麼準則確定可清理殘留物；張建宗稱，警方使用催淚煙後，當局派出食環署及路政署人員清理路障的同時，亦安排洗街車到場，已「做得好仔細，真係用好猛力嘅水周圍去清，街係洗得好乾淨」，衛生署亦有清洗指示。

黃淑嫻其後補充，食環署清理催淚煙殘留物時，「好謙卑聽取專家意見」及翻查文獻，清洗時亦時刻思考有何改善措施；為免揚起塵粒，會將清洗街道的水壓降低、慢慢沖洗，洗街車有需要時亦會加入去迹劑等，清洗過程中路面若有油迹或化學物等都會被清理。

據衛生防護中心「催淚煙的健康資訊」，清理催淚煙殘留物時不應使用高壓水槍及掃把等工具，以免揚起殘留微粒。

紅隧抽風系統及空氣監測設備運作正常

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍表示，食環署已在紅隧收費廣場「做了一定的清潔工作」，紅隧管理公司已清洗紅隧管道牆身及馬路，並在檢查後確定隧道內的抽風系統及空氣監測設備運作正常、讀數合乎標準。

食環署：已清理42噸垃圾

食環署表示，署方與承辦商共派出372人次管理及清理人員，在紅隧南、北行人天橋及附近道路，出動24車次垃圾車，清理共42公噸垃圾。署方並在受影響的油尖區出動40車次洗街車，是平日同時段5車次的8倍。

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