43歲無業漢認刑毀非法集結吐口水襲警　判囚10個月賠1670元 (17:37)

被告吳定邦（43歲）早前承認一項刑事損壞及一項非法集結罪，均與6月26日有關，昨承認一項襲警。案情指出，今年6月26日數以千計示威者在警總外佔路；晚上近11時，被告和其他示威者聚集在警總警政大樓東翼側門，他一度除下口罩，被警方拍到容貌。被告以索帶將鐵馬繫於側面鐵閘，高級警司麥文禹見狀上前制止，被告之後站起，拉下口罩，向鐵閘另一邊的警司吐口水。

【17:37】裁判官香淑嫻就非法集結罪名判刑時表示，當日聚集者旨在癱瘓警隊部分執行能力，示威者直接衝擊法治，旨在製造混亂，須判處阻嚇性刑罰，以儆效尤。

就被告吐口水襲警，香官認為該高級警司踢鐵閘時，或會踢到被告左手；但被告隨即踢鐵馬，並以左手拉下口罩，認為被告吐口水及踢鐵馬純為發泄，不滿其「非法行為」被警方出言阻止，形容被告污穢、骯髒、卑鄙和傳播細菌，又指被告行為具侮辱和挑釁性，是挑戰執法部門的尊嚴，不可姑息。

【16:00】辯方呈上由立法會議員朱凱廸及陳志全撰寫的求情信。辯方求情時表示，被告父親為退休警察，其父母於被告4歲時已離異，被告一直由父親照顧；被告11歲至15歲時，曾遭父親的女朋友以鐵鏈鎖着，獲法庭頒下兒童保護令。被告15歲前因心理問題，須接受輔導。被告首次犯案為17歲，辯方指除首次犯案、被告之後犯案不太嚴重。裁判官羅列出被告刑事紀錄，包括車外盜竊、串謀詐騙等，反駁稱案件不輕微。

辯方又說，被告與警員沒有直接身體衝突，涉案警員沒有受傷；被告當時被警員踢到左手，感痛楚才吐口水。

被告作供後，控方指被告並非誠實可靠證人，稱被告說話前後矛盾，例如被告說左手感痛，但又承認以左手拉口罩；被告稱沒有與警員說話，但有片段顯示他右手指向警員；被告被踢後，沒有望過自己的手，認為是不合理的反應。

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